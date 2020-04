Wetteren lanceert cadeaubon vroeger door coronacrisis Didier Verbaere

24 april 2020

09u29 1 Wetteren Het lokaal bestuur van Wetteren lanceert tegen de septemberkermis de Wetterse Cadeaubon in, als steun aan de lokale handelaars die het hard te verduren krijgen door de coronamaatregelen. Het hele project gebeurt in nauw overleg met de handelaars zelf.

“De Wetterse cadeaubon zal je kunnen aankopen en als geschenk aan iemand geven. De ontvanger van deze bon kan dan kiezen bij wie van de deelnemende Wetterse handelaars hij of zij de bon spendeert. De invoering van de cadeaubon is een actie uit het gemeentelijk Meerjarenplan 2020-2025 ter promotie van de lokale ondernemers”, legt schepen van lokale economie Herman Strobbe uit. Op 2 maart vond een informatieve bijeenkomst voor handelaars en inwoners plaats, waarin ideeën werden besproken over de cadeaubon. Meer info op https://www.wetteren.be/cadeaucheques.