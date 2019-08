Wetteren krijgt een City Nightrun Didier Verbaere

12 augustus 2019

16u33 4 Wetteren Wetteren organiseert voor het eerst een City Nightrun op zaterdag 23 november vanaf 20 uur. Alle info en inschrijvingen vanaf 1 september op de website citynightrunwetteren.be.

“Een City Nightrun is een leuke belevenis om onze gemeente beter te leren kennen. Op het parcours van circa 7 km lopen of wandelen we door enkele verborgen parels van de gemeente en animaties langsheen het parcours zullen ervoor zorgen dat er nooit verveling optreedt en je de eventuele vermoeidheid snel zult vergeten. Je zintuigen zullen op een andere manier geprikkeld worden”, meldt de Dienst Toerisme en Evenementen.

“We spelen in deze donkere periode met muziek- en lichteffecten, zodat deze loop of wandeling echt wel anders is en een ruimer publiek aanspreekt. Het doel van deze Nightrun heeft geen echt competitief karakter. De bedoeling is om samen met familie en vrienden de combinatie tussen sport en entertainment te maken.”