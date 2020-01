Wetteren kiest senior Prinsen Carnaval Didier Verbaere

07 januari 2020

10u27 0 Wetteren In de Gemeentelijke Feestzaal is er op zondag 12 januari vanaf 14.11 uur de verkiezingsshow voor de Senioren Prins en Prinses Carnaval.

Patrick Beirnaert (59) verdedigt er de eer van ’T Es Erover en Café De Kroon. De arbeider en amateurvoetballer was in de jaren ’80 al eens Prins in de Orde van de Roos in Lokeren en wil nu Senior Prins van Wetteren worden. Kandidaat Prinses is Inge Van Severen (51) van Moeit Er Ou Nie Mee van café De Molenhoek, ‘Mamabeer’ was al eens Provinciaal Prinses in 2018 en is kleermaakster van (Carnaval)kledij. Ze komt uit een Carnavals gekke familie want ook haar dochter en kleinzoon zijn lid van Carnaval en haar schoonzoon is Jonas, nationale Prins van België.

Eén week later, op zaterdag 18 januari, is er de verkiezing van Prins Carnaval in de Gemeentelijke Feestzaal. ’T Es Erover stuurt Frans De Graeve (30) in de arena. De papa van twee kindjes was eerder lid van De Gekroonde Leeuwtjes maar richtte nadien de groep in De Kroon op. Hij neemt het op tegen Marino Rogghe (48) van Jawadde. De arbeider in een houthandel zit van kindsbeen af in het Aalsterse Carnaval en doet nu voor het eerst een gooi naar de titel in Wetteren.