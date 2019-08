Wetteren kiest opnieuw voor een slotspektakel en geen traditioneel vuurwerk Didier Verbaere

12 augustus 2019

21u53 0 Wetteren Wetteren koos vorig jaar als één van de eerste gemeentes om geen traditioneel vuurwerk meer te presenteren aan zijn inwoners als slot van een geslaagde kermis.

“Dit vuurwerk met geluidarme pijlen kreeg ondertussen navolging in meer dan 50 steden en gemeenten. Ook dit jaar zullen we op donderdag 5 september de kermis opnieuw afsluiten met een spektakel dat grootser en mooier zal zijn dan de vorige editie. Verzamelen om 22 uur aan het Stationsplein. Dan gaan de eerste geluidsarme pijlen in de lucht”, meldt Tijl De Bock van de dienst cultuur en evenementen. Het volledige kermisprogramma vindt je https://www.wegvanwetteren.be/wetteren-kermis. In het Infopunt op de Markt kan je een gratis kermisaffiche afhalen.