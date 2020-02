Wetteren keurt grote rioleringswerken Serskampsteenweg goed. Zoektocht aannemer kan starten Didier Verbaere

18 februari 2020

21u02 0 Wetteren De werken voor de aanleg van nieuwe rioleringen en wegenis op de Serskampsteenweg in Wetteren kan aanbesteed worden. De gemeenteraad keurde de budgetten goed. Ook al kosten die 769.000 meer dan voorzien. “Maar de straat wordt wel veiliger met bredere voet- en fietspaden”, zegt schepen Katrien Claus (CD&V).

Het dossier voor de aanleg van een nieuwe Serskampsteenweg vanaf de Acaciastraat sleept al meer dan tien jaar aan maar kan nu eindelijk van start gaan. De verbindingsweg tussen Wetteren en Serskamp wordt in het nieuwe plan de ‘hoofdweg’ maar krijgt ook verkeersremmende maatregelen met extra verkeersplateaus aan de Smetledesteenweg en de Serskampstraat.

“Twee bewoners hadden ook klacht ingediend bij de Raad van State omdat ze een deel van hun voortuin verliezen bij de onteigening. Maar die problemen zijn ondertussen opgelost”, zegt schepen Katrien Claus (CD&V).

In de plannen wordt een deel van de Serskampsteenweg, tussen de Smetledesteenweg en de Acaciastraat, ingericht als woonerf. Die inrichting wordt gedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin. Richting Serskamp betaalt Wetteren mee in de werken. “De rioleringswerken zullen 1,1 miljoen goedkoper zijn dan voorzien in de budgetten. Maar de wegenis zal duurder uitvallen door de extra aanpassingen in het plan. Op vraag van de bewoners komen er asverschuivingen, extra verkeersplateaus en een volwaardig en vrij liggend voet- en fietspad. De straat zal dus veiliger worden ingericht”, verdedigt schepen Claus de extra kosten. De gemeenteraad keurde de werken, meerderheid tegen oppositie, goed. Het gemeentebestuur kan nu op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren.