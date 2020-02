Wetteren is pilootgemeente voor eID-kaart met vingerafdrukken Didier Verbaere

18 februari 2020

16u57 0 Wetteren Wetteren is van start gegaan als één van de pilootgemeenten voor het nieuwe type identiteitskaarten. Bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart worden je vingerafdrukken geregistreerd en bij het afleveren van de eID-kaart worden ze opnieuw genomen om ze te vergelijken. Dit in het kader van de strijd tegen identiteitsfraude.

“De maatregelen komen voort uit de verordening van het Europees parlement en de raad van 20 juni 2019. Die bepaalt dat een Europese identiteitskaart vingerafdrukken moet bevatten om als geldig reisdocument binnen de Europese Unie gebruikt te kunnen worden vanaf augustus 2021.België is één van de eerste landen die deze verordening zal uitvoeren en Wetteren draagt als pilootgemeente dan ook zijn steentje bij”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V).

Privacy beschermen

Om de privacy van elke burger te beschermen, worden de verzamelde gegevens slechts een beperkte periode bijgehouden. Deze periode is noodzakelijk voor de producent om de kaart aan te maken. Drie maanden na de aanvraag zal enkel jouw identiteitskaart nog drager zijn van deze gegevens. De keuze om de gegevens op je kaart te laten uitlezen, ligt dus bij de burger zelf. Bovendien hebben enkel bepaalde ambtenaren en politiediensten de technologie ter beschikking om de vingerafdrukken uit de kaart te lezen. Het is dus niet zo dat iedereen die jouw kaart in handen krijgt, ook alle gegevens zomaar kan uitlezen.