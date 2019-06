Wetteren investeert in elektrische fietsen Didier Verbaere

15u21 4 Wetteren De gemeente Wetteren investeert in de aankoop van elektrische dienstfietsen voor het gemeentelijk personeel en in oplaadpunten voor elektrische fietsen op het openbaar domein.

Het bestuur wil in het kader van haar klimaatdoelstellingen 15 procent van haar wagenpark tegen 2030 vervangen door elektrische voertuigen en het aantal kilometers met dienstwagens beperken. Op die manier wil het bestuur de CO2-uitstoot van de gemeentelijke diensten verminderen. Er is een subsidieaanvraag voor nieuwe lokale energie-investeringsprojecten ingediend bij de Vlaamse overheid voor een bedrag van 33.969 euro. Driekwart van de investeringen of 25.477 euro wordt gedragen door de Vlaamse regering. Op deze manier wil de gemeente Wetteren duurzame mobiliteit en elektrisch vervoer stimuleren.