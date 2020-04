Wetteren hijst als eerste gemeente de ‘Bedankt-Merci’- vlag, opbrengst gaat naar aanplant Heldenbos Didier Verbaere

02 april 2020

13u53 3 Wetteren Aan het Felix Beernaertsplein in Wetteren hees burgemeester Alain Pardaen (CD&V) als eerste gemeente de ‘Bedankt-Merci-vlag’. Dit is een nationale campagne ter ondersteuning van de zorgverleners. “Met de opbrengst willen we een Heldenbos aanplanten als blijvende steun en herinnering aan deze helden”, zegt Kristof Malfait, één van de initiatiefnemers uit Wetteren.

Bedankt-Merci.be is een nieuw burgerinitiatief met twee doelen. “We willen tijdens deze coronacrisis iedereen die onze maatschappij overeind houdt een hart onder de riem steken en een blijvend monument oprichten, als levend en groeiend eerbetoon aan al deze zorgdragers, in de vorm van het Heldenbos, in samenwerking met BOS+ Vlaanderen vzw”, zeggen Kristof Malfait en Ignace Bogaert. De locatie van het bos wordt nog bekeken. “Maar dat mag ook gerust in Wetteren zijn. We kijken uit naar een mogelijk terrein”, zegt burgemeester Alain Pardaen.

Zij willen in België minstens 1.000 vlaggen voor de zorg hijsen en roepen alle burgemeesters op om het voorbeeld van Wetteren te volgen. Ook bedrijven en burgers kunnen een vlag bestellen. Met de opbrengst wordt later het nieuwe heldenbos aangeplant. Meer info www.bedanktmerci.be