Wetteren herwerkt plannen Cordonnier: “Bouw nieuwe academie kan herstarten in augustus en klaar zijn tegen schooljaar 2021” Didier Verbaere

11 juni 2020

11u49 1 Wetteren Het gemeentebestuur van Wetteren heeft de plannen van de site Cordonnier herbekeken. Het gebouw van de voormalige kousenfabriek in de Schoolstraat zal onderdak bieden aan de Tekenacademie, een jeugdhuis en een polyvalente ruimte voor 150 personen. Vlaams Belang raadslid Wouter Bracke deelde een brief rond in de buurt waarin hij het gebrek aan parkeerplaatsen hekelt. Schepen Robbe De Wilde (Groen&Co) en Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren) weerleggen de kritiek.

De nieuwe plannen werden woensdagavond in een gemeenteraadscommissie voorgesteld en worden op 23 juni aan de gemeenteraad voorgelegd. “De inhoudelijke plannen werden reeds tweemaal toegelicht dus we snappen de kritiek van VB-raadslid Bracke niet. Ook op het plaatsbezoek met de buurt was hij niet aanwezig. Aan de plannen veranderde weinig. In het fabrieksgebouw komt een definitief en geen tijdelijk onderkomen voor de Academie voor beeldende kunsten, een polyvalente zaal en een jeugdhuis. De voorziene ruimtes voor creatieve industrie worden ook door de academie ingevuld. We hebben deze invulling nu gescheiden van het volledige masterplan voor de site. Dus dit staat los van latere bouwprojecten met private woningen, de aanpak van de academiegebouwen en een eventuele feestzaal”, zegt Robbe De Wilde. De totale werken zijn geraamd op 6 miljoen euro.

Foute informatie

“De timing van de werken is verschoven door de coronacrisis. De aannemer zal hervatten na het bouwverlof en zullen klaar zijn tegen het volgende schooljaar in 2021.”

Vlaams Belang deelde een pamflet rond in de buurt. “Op het infobord staat dat er een ruime parkeergarage zal komen waar ook plaatsen voor buurtbewoners voorzien zijn. In 2017 werd reeds de parkeergarage geschrapt en zouden er bovengrondse 58 parkeerplaatsen komen. Door de nieuwe visies van dit gemeentebestuur schieten er nog maar slechts 27 parkeerplaatsen over”, zegt raadslid Wouter Bracke.

“De kritiek van Vlaams Belang is pertinent onjuist. Zij verwijzen naar de 27 parkeerplaatsen aan de Academie, maar reppen met geen woord over de huidige parking aan de Schooldreef met meer dan 30 plaatsen. Die verdwijnen niet. En in een later fase, bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe woningen op de site, worden ook daar nieuwe parkeerplaatsen voorzien. Dit is pure stemmingmakerij. Men is er alleen maar op uit het huidige gemeentebestuur, op basis van foute informatie en leugens, zwart te maken bij de inwoners en op die manier hier politiek garen uit te spinnen”, weerleggen schepen De Wilde en Van Durme de kritiek.