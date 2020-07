Wetteren heeft nieuwe teamcoach voor jeugd en sport Jill Dhondt en Didier Verbaere

28 juli 2020

08u14 2 Wetteren De eerste werkdag van Edith Renne werd gisteren, op 27 juli, ingezet. Edith is de nieuwe teamcoach jeugd en sport van Wetteren.

In Wetteren neemt ze de taken van voormalig sportfunctionaris Rudy Vander Heyden over, en daarbovenop het departement Jeugd voor haar rekening nemen.

Edith is afkomstig van het Kempense Arendonk maar woont al jaren samen met haar partner in Mater bij Oudenaarde. Ze was voordien 17 jaar aan de slag in Oosterzele. Daar was ze onder meer Jeugdconsulent en coördinator Buitenschoolse Kinderopvang aan de gemeente.