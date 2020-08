Wetteren heeft eindelijk weer een viswinkel: “Elke nacht wordt tussen 3 en 5 uur geleverd” Didier Verbaere

25 augustus 2020

13u54 2 Wetteren Sinds dinsdag kan je voor dagverse vis in Wetteren terecht in Del Capo in de Hoenderstraat. Daar openden Mahmoud Frouja en Malika Mohammad hun nieuwe viswinkel. Jarenlang kon je in de gemeente voor verse vis enkel terecht op de donderdag- en zondagsmarkt nadat de laatste viswinkel de deuren sloot.

Mahmoud, chef-kok met Tunesische roots, en zijn Russische vrouw Malinka zijn reeds jarenlang actief in de horeca. Mahmoud werkte als kok in het Griekse restaurant Marathon op het Felix Beernaertsplein. En sinds 13 jaar hebben ze ook hun eigen Italiaans restaurant Chipolino Palace in Erpe-Mere. Daar nemen ze nu ook de nieuwe viswinkel bij.

Verse vis en bereidingen

“We hebben nog heel wat vrienden en familie in Wetteren en die klaagden wel eens dat er al jaren geen viswinkel meer was”, zegt Malinka. ‘Del Capo’ is Italiaans voor ‘De Chef’ en biedt van dinsdag tot zondag dagverse vis aan. Elke nacht tussen 3 en 5 uur wordt geleverd vanuit groothandels en de vismijn. In de koeltoog is er keuze tussen de klassiekers zoals kabeljauw, zalm en rode poon, maar ook zeebaars, dorade, roggevleugels, makreel en tonijn. “Daarnaast gaan we ook vissalades en verse bereidingen verkopen. Ook die worden dagvers gemaakt in onze keuken”, zegt Mahmoud. Op maandag is de zaak gesloten.