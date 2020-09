Wetteren geeft groen licht voor grote kermis in het centrum op 27, 28 en 29 november

Didier Verbaere

11 september 2020

11u51 66 Wetteren Het schepencollege van Wetteren heeft vrijdagvoormiddag het licht op groen gezet voor een grote kermis in het centrum op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 november. Dat was ook de datum die de foorkramers zelf hadden voorgesteld.

De grote kermis van begin september werd door de coronamaatregelen nog afgelast omdat er te weinig tijd was om dit deftig te organiseren. De foorkramers kwamen begin september protesteren, maar gingen toch in dialoog om een nieuwe datum voor te stellen eind november. “Dan hebben we tijd en zijn er geen andere grote kermissen waar we contractueel aan verplicht zijn”, klinkt het bij de foorreizigers. Een datum waar ook het gemeentebestuur van Wetteren zich kan in vinden. De kermis zal opnieuw op de Markt, Den Berg en het Felix Beernaertsplein worden opgesteld met een in- en een uitgang zodat overrompelingen vermeden worden.

Stewards

“We onderzoeken welke maatregelen we nog kunnen nemen om het evenement veilig en coronaproof te houden. Waarschijnlijk zal er per kermisplein een verantwoordelijke aangeduid worden en 2 afgevaardigden, maar alles zal getoetst worden aan de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad”, aldus het schepencollege.

“Wetteren heeft momenteel code groen, laten we dit samen zo houden en de coronamaatregelen blijven toepassen. Op deze manier kunnen we samen vermijden dat een code oranje of rood wegens corona toch nog roet in het eten gaat gooit!”