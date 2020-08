Wetteren deelt 110.000 euro uit voor lokale aankopen Didier Verbaere

24 augustus 2020

12u53 0 Wetteren Elk gezin in Wetteren krijgt een coronacheque ter waarde van 10 euro die ze kunnen besteden bij de lokale middenstand. Het gemeentebestuur voorziet hiervoor 110.000 euro om de Wetterse economie te steunen. De cheques zullen huis-aan-huis bedeeld worden zodra de gemeenteraad dit op 1 september goedkeurt. Het is slechts één van de maatregelen na de coronacrisis die meerderheid en oppositie samen opgesteld hebben.

De fractieleiders van meerderheid én oppositie gingen de jongste maanden in overleg met het schepencollege om samen een actieplan uit te werken die de effecten van de coronacrisis voor inwoners en organisaties in de mate van het mogelijk moeten milderen.

Zo zullen de voetbalclubs van RFC en KVVE Massemen geen concessie moeten betalen voor het gebruik van de accommodaties gedurende vier maanden. Voor de 3 horecazaken in de gebouwen van het Autonoom Gemeente Bedrijf worden nog maatregelen bekeken. Er komt ook een herdenkingsmoment voor de corona slachtoffers en rouwenden in het najaar. Dat zal vermoedelijk op de kerkhoven worden georganiseerd.

Elke zomer pop-upspeeltuin op de Markt

Ook de pop-up-speeltuin op de Markt krijgt elke zomer een vervolg. De speeltuigen zullen de rest van het jaar een vaste plaats krijgen ergens in de gemeente. Er komt ook een nieuwe versie van de trage wegenkaart om mensen nog meer te stimuleren om te blijven wandelen. De gemeente wil ook jaarlijks 30 in plaats van 15 nieuwe zitbanken plaatsen op de wandelpaden. Het Provinciaal Domein Den Blakken zal worden heringericht als koelteplek in de steeds warmer wordende zomers. Geveltuintjes worden gestimuleerd en het bestuur zal ook zelf enkele gemeentelijke gebouwen geveltuintjes voorzien. En het reservatiesysteem in het openluchtzwembad blijft eveneens bestaan. Al zal dat later wel weer in grotere bubbels van 500 personen mogelijk zijn.

Aandacht voor ouderen en financieel kwetsbare gezinnen

Het opbellen van 80-plussers, kwetsbaren en geïsoleerden was een succes. Ook dat wordt verder gezet en er starten belcirkels voor en door eenzame ouderen en gerichte bezoeken bij de kwetsbare ouderen. Financieel worden in de gemeente 1810 gezinnen gesteund met een verhoogde tegemoetkoming. Deze gezinnen moeten in 2020 geen gemeentelijke heffing van 45 euro betalen en ze behouden het recht op gratis huisvuilzakken.

Tenslotte was de Zomerschool in Wetteren een groot succes. Hier krijgen kinderen en jongeren op maat steun om een leerachterstand weg te werken. Mocht de federale overheid in de toekomst hier terug vraag naar hebben, neemt Wetteren die taak terug op.