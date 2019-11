Wetteraars dagen massaal op om mee te denken over toekomst van gemeente in Plan W Adviesraden worden Wetteraden Didier Verbaere

12u10 0 Wetteren Zo’n 270 Wetteraars verzamelden woensdagavond in het nieuwe gemeentehuis om na te denken over de toekomst van de gemeente. Het bestuur verzamelde twaalf actieplannen in Plan W als leidraad voor de meerjarenplanning.

De meerjarenplanning wordt nu aangevuld met suggesties van de inwoners en in december voorgelegd aan de gemeenteraad. Er daagde woensdag heel wat volk op uit de klassieke adviesraden en het middenveld maar ook geëngageerde bewoners en delegaties van jeugdverenigingen.

Plan W. Zo heet het ambitieuze toekomstplan van het nieuwe gemeentebestuur. “De komende jaren wil Wetteren de Wetteraars heel hard betrekken bij het beleid. We zijn ervan overtuigd dat ieders mening belangrijk is en dat we dankzij de inbreng van zoveel mogelijk inwoners onze gemeente nog beter en mooier kunnen maken.”

Twaalf actieplannen

Plan W werd gebundeld in 12 actiepunten met aandacht voor aangename buurten waar iedereen elkaar kent, minder auto’s en meer fietsers in het centrum, een mooier marktplein en omliggende straten, het publiek maken van de Kerktuin en de start van de tweede fase van Wetteren aan de Schelde. In het realiseren van enkele lopende projecten ligt de lat minder hoog. Zo is er pas sprake van 2023 om Cordonnier in gebruik te nemen als nieuwe locatie voor de academies met een polyvalente zaal en een nieuw jeugdhuis. Ook pas in 2023 is er sprake van een nieuwe polyvalente zaal die de huidige gemeentelijke feestzaal moet vervangen. En de sportinfrastructuur op Kapellekouter en Dassenveld worden verbeterd. Terwijl de voetbalclubs al langer pleiten voor een grondige en broodnodige renovatie en liefst zelfs een nieuwbouw.

Wetteren is wel ambitieus in het behalen van de milieudoelstellingen met een vermindering van de CO2 uitstoot tot 40 procent en in een betere residentiële ouderenzorg. Het Bijzonder Comité wil ook de strijd aanbinden tegen armoede en sociale uitsluiting en wil maatregelen nemen om de leegstand van handelspanden met 20 procent terug te dringen.

Wetteraden

Ook de adviesraden worden aangepast aan de moderne tijden. De adviesraden bestaan sinds de jaren ’70 en worden omgevormd tot ‘Wetteraden’ met meer vrijheid en een lagere drempel voor de leden. “

Het mooie aan de Wetteraden is dat je geen lid moet zijn, geen zwaar engagement moet aangaan om toch je mening te kunnen geven over of mee te werken rond bepaalde materies. Je kan opgeven in welke thema’s je geïnteresseerd bent en welk engagement je daarvoor wil aangaan. Wil je graag op regelmatige basis vergaderen over een bepaald thema, dan kan dat. Zou je graag één keer of een paar keer per jaar rond één specifiek concreet thema werken, dan kan dat even goed. Een ander voordeel van de Wetteraden is dat je op gelijk welk moment kan instappen of uitstappen. Vroeger kon je enkel op een specifiek moment toetreden en ging je meteen voor 6 jaar een engagement aan. Een handig overzicht van de actieplannen en de Wetteraden vind je op https://www.wetteren.be/geef-je-mening !

