Werken op de Zuidlaan tot half november Didier Verbaere

07 oktober 2019

00u57 2 Wetteren Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf maandag 7 oktober herstellingswerken uit op de Zuidlaan in Wetteren. De werken duren tot half november.

Op de Zuidlaan worden twee zones aangepakt om het rijcomfort te verbeteren. De aannemer start met herstellingswerken op de Zuidlaan (N417) tussen de Wetterstraat en de Massemsesteenweg (N462) in Wetteren. Hij herstelt het wegdek in beton. De eerste zone omvat een 100 meter. Aansluitend wordt nog een 200 meter wegdek aangepakt. De herstellingswerken nemen telkens enkele weken in beslag en daarna moet het beton twee weken uitharden. De eerste fase start op 7 oktober tot eind oktober, de tweede fase start in de week van 4 november en duurt tot midden november.

Het verkeer wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten en kan beurtelings de werf passeren. In de week van 4 november rijdt het verkeer richting Wetteren om via de Brusselsesteenweg en de Massemsesteenweg. Fietsers kunnen wel altijd passeren. De werken duren tot midden november.