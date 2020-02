Werken Fluvius doen wenkbrauwen fronsen Didier Verbaere

12 februari 2020

13u08 3 Wetteren Neen, de werken aan het nieuwe parkje naast de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren en de heraanleg van het hobbelige paadje ernaast zijn niet begonnen. Na de werken gooit Fluvius de boel gewoon weer dicht.

Fluvius graaft er het pad helemaal open voor de aanleg van enkele kabels. Waarom beide werken niet samen uitgevoerd worden, doet bij heel wat inwoners de wenkbrauwen fronsen. “Fluvius is er bezig aan de aanleg van enkele nieuwe leidingen. De heraanleg van het pad en de inrichting van het groene pleintje zijn andere dossiers. Wanneer die starten, weten we zelf nog niet”, aldus de communicatiedienst van de gemeente. Alle dossiers samen leggen en uitvoeren had heel wat dubbel werk kunnen besparen. Kafka ook in Wetteren dus.