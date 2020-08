Werken Cordonnier gaan door ondanks klacht van Vlaams Belang Didier Verbaere

14 augustus 2020

16u35 0 Wetteren De werken om de oude kousenfabriek Cordonnier in de Schoolstraat in Wetteren om te bouwen tot een nieuw onderkomen voor de Kunstenacademie en een jeugdhuis, gaan door zoals voorzien. Vlaams Belang had klacht ingediend tegen de werken maar de gemeente wil niet wachten op een uitspraak. “Uitstel zou ons te veel geld kosten en zelfs meer dan wat we riskeren”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co).

Op 17 augustus herstarten officieel de werken op de site Cordonnier. Op 23 juni keurde de gemeenteraad de gewijzigde plannen voor het voormalige fabrieksgebouw van Cordonnier goed. Het gebouw moet onderdak bieden aan de Kunstacademie Afdeling Beeldende Kunsten, een jeugdhuis én een repetitieruimte. “Het spreekt voor zich dat de omgeving van een school en een jeugdhuis anders moet worden ingericht dan een bedrijventerrein. Veiligheid en toegankelijkheid zijn hierbij heel belangrijk. De aanpassing van de plannen had heel wat voeten in de aarde, maar we zijn verheugd dat de werken eindelijk van start kunnen gaan”, zegt schepen De Wilde.

De aannemer ontving begin juli 2020 een zogenaamd bevel van aanvang. In tussentijd deed hij de nodige voorbereidingen en gaat hij op maandag 17 augustus officieel van start. Als alles volgens plan verloopt is alles klaar in september 2021.De plannen kaderen binnen een groter masterplan voor de volledige site van Cordonnier. Dat masterplan, waarin de fabriekstuin, de bestemming van de huidige gebouwen van de Kunstacademie Afdeling Muziek en Woord, eventuele wooneenheden, mobiliteit en parkeerbeleid, zijn opgenomen, zal op een later tijdstip verder vorm krijgen.

Klacht Vlaams Belang

Begin juli werd door raadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang) klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de gewijzigde plannen. De gemeente heeft deze klacht verworpen en een omstandig antwoord overgemaakt aan het Agentschap. Wellicht volgt eind september een uitspraak over deze klacht.

“Op basis van de weinige info die er eind juli voorhanden was, beslisten we om de werken op te schorten in afwachting van een uitspraak over de klacht. Maar na het inwinnen van bijkomende adviezen en nieuwe gegevens werd echter duidelijk dat het beter was om de werken toch op te starten zoals voorzien. Uitstel zou met zekerheid betekenen we een subsidie van 217.775,75 euro, voor werken aan het huidige gebouw van de Kunstacademie Afdeling Beeldende Kunsten zouden verliezen. Daarnaast worden de kosten voor schadevergoedingen vanwege de aannemer(s) minimaal geschat op 116.239,80 euro. Daarom gaan de werken door zoals voorzien aangezien de klacht vooral betrekking heeft op de (voorlopige) inrichting van het terrein”, besluit De Wilde.