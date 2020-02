Wereldmuziekkoor Abadabukileyo geeft feestconcert voor bisschop Luc Van Looy Didier Verbaere

06 februari 2020

15u04 0 Wetteren Het Wetterse Wereldmuziekkoor Abadabukileyo van het Sint-Gertrudis College geeft op vrijdag 7 februari een feestconcert voor bisschop Luc Van Looy.

Luc Van Looy werd op 1 februari 2004 in de Sint-Baafskathedraal gewijd tot bisschop. Hij was op 19 december 2003 benoemd tot 30ste bisschop van Gent. “De zestiende verjaardag van zijn wijding is meteen een gelegenheid om hem te bedanken nu zijn opvolger is benoemd en op 23 februari 2020 tot bisschop wordt gewijd.”

Voorwaarde om te komen is wel dat je de naam van het koor Abadabukileyo kan uitspreken. Het woord komt uit een Zulu-uitspraak die betekent: zingen maakt verdrietige mensen gelukkig. Het wereldmuziekkoor werd in de schoot van het Sint-Gertrudicollege van Wetteren opgericht in 1997 en werkt onder de enthousiaste leiding van Reinout Bracke. Ze brengen liederen uit de hele wereld: liederen over oorlog en vrede, over liefde, over solidariteit, over wat ons allemaal samenhoudt.Eén van hun muzikale gasten was al enkele keren bisschop Luc Van Looy.

Omdat 1 februari op een zaterdag viel in het weekend waarin de parochies ook Lichtmis vieren, werd besloten om het feestconcert te houden op vrijdag 7 februari om 19.30 uur, in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk in Gent. Iedereen is welkom. Toegang gratis. Na het concert wordt een drankje aangeboden in de Sint-Pietersabdij.