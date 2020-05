Wekelijkse markten nog even uitgesteld: “Wachten op groen licht veiligheidsraad” Didier Verbaere

08 mei 2020

12u43 0 Wetteren De wekelijkse markten in Wetteren, Melle, Merelbeke en Laarne worden nog even uitgesteld tot na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Enkel Oosterzele herstart haar markten op maandag 11 mei in Gijzenzele en woensdag 13 mei in Scheldewindeke.

Handelszaken heropenen op maandag 11mei maar over de openbare markten nam de Nationale Veiligheidsraad nog geen standpunt in. Burgemeesters kunnen echter autonoom beslissen om deze op een veilige manier weer toe te laten. Dat kan vooral in kleinere gemeentes waar weinig handelszaken zijn.

In Merelbeke zal de eerstvolgende marktdag pas op donderdag 21 mei plaatsvinden. “Gelet op de recentste richtlijnen kan die ten vroegste vanaf 18 mei open, dus bij ons zal dat donderdag 21 mei zijn. We gaan samen met de bevoegde schepen, de ambtenaar lokale economie, de marktleider en de politie de komende dagen samen zitten om een vlekkeloos verloop van de markt te garanderen. Wij hebben de tijd om ons grondig voor te bereiden en zullen dat ook doen. Foodtrucks en kramen die anders op specifieke locaties stonden, kunnen vanaf maandag daar opnieuw toelating voor krijgen, op de gebruikelijke locaties uiteraard en mits respect voor de social distance”, zegt burgemeester Filip Thienpont (CD&V).

Een standpunt dat ook collega Alain Pardaen (CD&V) in Wetteren volgt. “We zijn in ieder geval nu al aan het kijken op welke manier de kramen kunnen ingepast worden zowel voor de donderdag- als zondagsmarkt”, zegt Pardaen.

“De eerstvolgende markt plannen we te Melle op vrijdag 22 mei, wel te verstaan voor zover de nationale veiligheidsraad markten toelaat vanaf 18 mei”, zeg ook burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V) van Melle. “De nodige voorbereidingen zijn lopende om de markt te kunnen laten plaatsvinden met respect van de social distancing maatregelen.”

Het bestuur van Laarne buigt zich vandaag nog over het al dan niet toelaten van de wekelijkse markt volgende vrijdag. Enkel Oosterzele herstart haar markten op maandag 11 mei in Gijzenzele en woensdag 13 mei in Scheldewindeke.