Weer betalend parkeren vanaf 2 juni maar parking Scheldekaai blijft gratis Didier Verbaere

29 mei 2020

17u15 0 Wetteren In Wetteren moet je vanaf 2 juni opnieuw betalen om te parkeren maar de parking onder Rode Heuvel blijft nog één maand gratis.

Vanaf dinsdag 2 juni geldt bovengronds terug het normale parkeerregime. Dat wil zeggen dat je in de betalende zone weer een ticket moet nemen en in de blauwe zone je de parkeerschijf of bewonerskaart plaatst. In de betalende zone kan je nog steeds een half uur gratis parkeren.

Met de invoering van het betalend parkeren wil het bestuur ervoor zorgen dat er voldoende circulatie is, en dat langparkeerders niet langer de plaats bezetten voor winkelende automobilisten. De ondergrondse parking Scheldekaai blijft voorlopig wel gratis tot begin juli.