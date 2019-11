Week van de afvalophalers en recyclagepark wachters Campagne roept via strikjes en tekeningen op tot respect voor afvalmedewerkers



Didier Verbaere

15 november 2019

13u18 0 Wetteren Tijdens de 4de editie van de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter roept Verko op tot respect voor afvalmedewerkers. Op het park of op de baan, iedere dag staan ze paraat om het afval in te zamelen. Verkeersagressie en verwijten overschaduwen soms hun ‘schoon’ beroep. Daarom vraagt Verko van 18 tot 24 november extra aandacht voor zijn personeel in de regio Wetteren-Dendermonde.

Schoon beroep

“Dankzij de inspanningen van afvalophalers en recyclageparkwachters verdwijnt het afval in de vrachtwagen of container en ligt de stoep er netjes bij. Afvalmedewerker is een schoon beroep, al is het niet altijd evident om uit te oefenen”, zegt Verko voorzitter Dirk Abbeloos. “Auto’s toeteren achter de vuilniswagen en ophalers en parkwachters krijgen verwijten bij het terecht weigeren van foutief aangeboden afval of te zware huisvuilzakken. Nochtans verdienen deze mensen net respect, omdat ze zich door weer en wind inzetten voor het inzamelen van ons afval. Daarom roepen we de inwoners op om volgende week extra waardering te uiten voor onze medewerkers door een tekening te maken of een strikje te binden rond de afvalzak of container.”

De Week van de Afvalophaler is een initiatief van Interafval, VVSG en de OVAM. Voor deze editie kroop Kamagurka in zijn pen en maakte hij een tekening die kinderen kunnen inkleuren en afgeven aan de ophaalploeg of de parkwachters. De tekening is downloadbaar via www.dds-verko.be/week-afval. Filmpjes met tips over het correct aanbieden van afval zijn te zien op www. houhetnet.be