Waterlek gedicht en Florimond Leirensstraat weer open voor doorgaand verkeer Didier Verbaere

16 oktober 2019

10u26 0 Wetteren Een Een groot waterlek onder de Florimond Leirensstraat in Wetteren werd dinsdagavond laat gedicht door de diensten van Farys. De winkelstraat bleef tot na de middag dicht voor doorgaand verkeer.

Het lek werd maandagochtend opgemerkt in de Sint-Gertrudis basisschool. Daar stond de hele refter in de kelder van het gebouw onder water. Maandag en dinsdag werd met de grote middelen gezocht naar het lek onder de straat. Dat werd gisterenavond hersteld. Vandaag werden de putten gevuld en later zal een aannemer de trottoirs er opnieuw aanleggen. De straat bleef afgesloten tot na de middag maar werd ondertussen weer opengesteld voor het verkeer.