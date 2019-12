Warme sjaals voor Warmste Week Didier Verbaere

22 december 2019

In 't Gesproken Dagblad in Wetteren werden zondagochtend sjaals en mutsen verkocht voor De Warmste Week en dierenasiel Animal Trust.

Enkele dames sloegen de jongste weken de handen in elkaar om zoveel mogelijk sjaals en mutsen te breien voor het goede doel. Die werden, samen met kalenders en andere kerstcadeaus, verkocht voor het dierenasiel in Melle. Na deze Warmstee Week-actie gaan de dames gewoon verder. “We willen minstens eens per maand samen komen om te breien voor het goeie doel”, zegt Lieve Huyghe uit Serskamp. Info in het café aan de Spoorweglaan in Wetteren.