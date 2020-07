Wandelzoektocht langs grens Kwatrecht en Melle: “Met kans op mooie hoofdprijzen” Didier Verbaere

09 juli 2020

11u49 3 Wetteren De hele zomer lang kan je op de grens tussen Kwatrecht in Wetteren Melle deelnemen aan een 6 kilometer lange fotozoektocht van KWB Kwatrecht.

“We bieden je een 6 kilometer lange wandelroute aan, die langs mooie plekjes in de omgeving van Kwatrecht leidt. Langs het traject hebben we een aantal fotovragen uitgewerkt, waarbij het de bedoeling is goed uit te kijken en even na te denken vooraleer een antwoord te formuleren. En hoe meer correcte antwoorden, hoe groter de kans op de hoofdprijs. We voorzien echter voor elke deelnemer met een volledig ingevuld antwoordformulier ook een troostprijs”, aldus KWB Kwatrecht.

Een deelnameformulier afhalen kan tussen 11 juli en 15 september in de Brouwerij Het Heilig Hart (Kwatrecht kerk) tijdens de openingsuren http://www.desolari.be/ of je kan het elektronisch aanvragen bij kwbkwatrecht@hotmail.com