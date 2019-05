Wandelvoetballers KVVE Massemen op weg naar WK Londen Didier Verbaere

28 mei 2019

23u38 3 Wetteren KVVE Massemen heeft zijn wandelvoetballers getrakteerd met een hapje en een drankje in hun lokaal Het gesproken dagblad aan de Spoorweglaan in Wetteren na hun tornooi winst afgelopen weekend op het Spaanse Mallorca. Vrijdag vertrekt de ploeg naar Londen waar ze deelnemen aan het WK Wandelvoetbal.

Bezieler van het wandelvoetbal in Massemen is Luc Rasschaert (60). In 2015 startte hij met het initiatief. Vandaag telt de ploeg bijna 50 spelers. “In België is de minimum leeftijd 55 jaar om te mogen deelnemen aan tornooien. We spelen telkens met teams van 5 veldspelers, die wandelend voetballen zonder te lopen op een terrein van maximum 25 op 35 meter. De bal mag ook niet hoger gespeeld worden dan heuphoogte”, legt Luc het principe uit.

De Massemse ploeg heeft al heel wat tornooien op haar palmares. In 2019 wonnen zij het tornooi op Club Brugge, speelden ze een tornooi in het Nederlands Eindhoven, op KAA Gent en KV Kortrijk. En tot 3 juni spelen zij in Londen het wereldkampioenschap voor clubs. Nadien spelen ze ook nog een tornooi in Amelo en op KRC Genk.