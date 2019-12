Wandeling langs het nieuwe Galgenpad Didier Verbaere

07 december 2019

18u53 0 Wetteren In Westrem wordt op zondag 8 december het vernieuwde Galgenpad ingewandeld. De gemeente Wetteren liet de bewegwijzering herstellen en nodigt iedereen uit om mee te wandelen. Start om 14 uur aan de kerk van Westrem.

De wandeling loopt langs onverharde trage wegen over een totale afstand van 8 à 9 kilometer. Onderweg kom je langs bezienswaardigheden zoals de eeuwenoude Sint-Martinuskerk, het oude gemeentehuis, het Hof te Voorde en de plaats waar ooit de galg van Westrem stond. Na de wandeling is het mogelijk om een drankje te nuttigen in café Het Prinsenhof.Deze wandeling is mogelijk dankzij de goede samenwerking met vzw. Pasar. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.