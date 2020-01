Wandeling en ledenfeest met wafels bij Natuurpunt Didier Verbaere

28 januari 2020

21u17 0 Wetteren Op zondag 2 februari organiseert Natuurpunt Scheldeland haar jaarlijkse ledenfeest in Wetteren. Na de formele en algemene vergadering is er een winterse wandeling met aansluitend pannenkoeken en wafels à volonté in de refter van het Sint-Gertrudis College aan de Scheldedreef.

De winterse natuurwandeling start na de algemene vergadering om 14.45 uur. Aansluitend is er het traditionele wafel- en pannenkoekenfestijn met koffie of warme chocolademelk à volonté. Volwassenen betalen 8 euro, kinderen tot 12 jaar slechts 4 euro. Je kan aan de bar ook iets fris of hartelijks drinken en er is een altijd-prijs-tombola ten voordele van de natuurgebieden.

“Voorafgaand aan het ledenfeest organiseren we ook een korte, bondige Lokale Algemene Vergadering. Al onze leden zijn daarop van harte welkom. We stellen dan kort onze werking en de financiële resultaten van het voorbije jaar voor, en we blikken vooruit op het nieuwe jaar”, aldus voorzitter Antoon Blondeel.