Wandelaars nog steeds welkom in Kalkense Meersen: “Maar hou afstand en respecteer de regels en onze Galloway koeien” Didier Verbaere

20 maart 2020

16u52 0 Wetteren Het Natuurgebied De Kalkense Meersen tussen Laarne, Wetteren en Wichelen is nog steeds toegankelijk voor het publiek. Wandelen en fietsen mag er nog steeds en wordt, mits het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Natuurpunt Scheldeland, beheerder van het gebied, vraagt ook om hun regels te respecteren na een aantal incidenten, zonder erg, met de Galloway koeien die er rondlopen.

“We kregen meldingen dat onze galloway-koeien in de begrazingsblok in Wijmeers gestresseerd zijn door de grote aantallen wandelaars. Gisteren werd zelf een wandelaar aangevallen door een van de galloways. Hij kreeg een stootje maar zonder ernstige gevolgen. Mensen staan er midden in de kudde om de dieren te aaien. Het zijn nieuwsgierige en goedaardige beesten. Maar nu lopen ze dus onrustig”, zegt conservator Peter Claus.

Respecteer de regels

“Daarom vragen we om enkele belangrijke richtlijnen te volgen. Verlaat de paden niet. Het broedseizoen is immers begonnen en in de Kalkense meersen broeden zeldzame vogelsoorten op de grond in de graslanden die bijzonder verstoringsgevoelig zijn. En laat de galloways met rust en ga ze niet aaien of van dichtbij foto’s nemen. Het zijn immers geen knuffeldieren. Wanneer de galloways jouw pad versperren, loop er dan in een boog omheen. En honden moeten ten alle tijden aan de leiband zoals het politiereglement voorschrijft”, zegt Claus. “Maar blijf vooral genieten van de natuur en de gezonde buitenlucht.