Walter Govaert (Open Vld) beschuldigt partijgenoten van gesjoemel bij voorzittersverkiezingen Didier Verbaere

03 maart 2020

16u32 5 Wetteren Gemeenteraadslid Walter Govaert (Open Vld) beschuldigt zijn partijgenoten ervan dat ze gesjoemeld hebben bij de Gemeenteraadslid Walter Govaert (Open Vld) beschuldigt zijn partijgenoten ervan dat ze gesjoemeld hebben bij de verkiezingen van het partijbestuur in oktober in Wetteren. Hij diende een klacht in bij de beroepscommissie van de partij, die oordeelde dat de bestuursverkiezingen overgedaan moeten worden.

“Normaal gezien communiceer ik niet over interne partij-aangelegenheden, maar nu voel ik me toch genoodzaakt om te reageren op de recente desinformatie van de dienstdoende Wetterse Open Vld-voorzitter”, zegt Walter Govaert in een persmededeling. Hij doelt daarmee op huidig waarnemend voorzitter Niko Piscador en Paul Lauwers, fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad. Piscador werd in oktober met twee stemmen verschil verkozen als voorzitter. Daarna werd Walter Govaert opzij gezet als fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Manipulatie

“Gesjoemel met oproepingsbrieven is de enige oorzaak van de herverkiezing”, aldus Walter Govaert. “Hij (Piscador – DVL) stuurde opzettelijk geen oproepingsbrief naar een dertigtal Govaertgezinde leden en de meerderheid van hen nam dus niet deel aan de stemming. Ook sommige oud-leden kregen hun oproepingsbrief niet, of veel te laat. Anderen kregen hun brief persoonlijk van de dienstdoende voorzitter of via zijn vrienden. Dit is verkiezingsmanipulatie, wat dus een flagrante overtreding van de verkiezingsonderrichtingen is.”

Afgezet als fractievoorzitter

Dat hij na de bestuursverkiezingen ook als fractievoorzitter opzij werd geschoven, zit Govaert dwars. “Ik heb 25 jaar dienst en ervaring als fractievoorzitter en werd opzijgeschoven door iemand (Paul Lauwers – DVL) die niet eens verkozen is in de gemeenteraad. Er zijn ook verschillende bestuursvergaderingen gehouden zonder statutaire meerderheid. Ook dat stelde de beroepskamer vast. Naast nog tal van onregelmatigheden oordeelde de kamer dat de door de Statutaire Commissie vooraf opgelegde werkwijze niet is nagekomen en de gelijke rechten van leden flagrant geschonden zijn. Zo was de kandidaat-voorzitter aanwezig in het kieslokaal met als enige bedoeling het onrechtmatig beïnvloeden van de kiezers. Gesjoemel, vervalsing en manipulatie kunnen niet getolereerd worden”, besluit Walter Govaert. Hij stelt zich alvast opnieuw kandidaat om de partij als voorzitter en fractieleider te leiden.