Wagen rijdt achteraan in onder lijnbus vlakbij stopplaats Didier Verbaere

18 juli 2019

18u05 20 Wetteren Een Mercedes break is donderdagnamiddag omstreeks 17 achteraan in en onder een lijnbus gereden net voorbij de halte Diepenbroek op de Massemsesteenweg in Wetteren. Er vielen geen gewonden en de bus vervoerde ook geen passagiers.

Beide voertuigen reden achter elkaar op de steenweg in de richting van Wetteren. De lijnbus 59 moest plotseling remmen voor een wagen die wou inslaan naar de parking van het sportcomplex Dassenveld. De Mercedes had het remmanoeuvre niet opgemerkt en knalde achteraan in op de bus en schoof er deels onder. Door de klap verloor de lijnbus ook heel wat koelvloeistof en raakte de Mercedes zwaar beschadigd. De Lijn stuurde een vervangbus om de tour verder te zetten en de onfortuinlijke chauffeur naar zijn steltplaats te voeren. De brandweer kwam ter plaatse om de rijweg op te ruimen.