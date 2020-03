Wagen gaat overkop maar bestuurder is ongedeerd Didier Verbaere

18 maart 2020

13u15 0

Op de Smetledesteenweg in Wetteren ging een Renault Astra woensdagnacht omstreeks 5 uur over de kop na een aanrijding met een geparkeerde Clio. De bestuurder zou in slaap gevallen zijn, maar raakte niet gewond.