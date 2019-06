Wagen brandt uit op parking Warande Wouter Spillebeen

23 juni 2019

17u34 0 Wetteren Op de parking van recreatiedomein De Warande in Wetteren is deze namiddag om 16.30 uur een wagen in brand gevlogen.

De brand ontstond door een kortsluiting, waarna het dashboard vuur vatte. Voorbijgangers verwittigden de hulpdiensten toen ze de brandende wagen zagen. Door de rookontwikkeling was het eerst niet zichtbaar of er een persoon in de wagen was gebleven, maar zodra de hulpdiensten ter plaatse kwamen, werd duidelijk dat dat niet het geval was. De brandweer kon voorkomen dat de wagens naast de brandende auto schade opliepen.