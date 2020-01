Wagen bekrast in Peperstraat: buren denken aan voetbalvandalisme Didier Verbaere

02 januari 2020

17u55 0 Wetteren In de Peperstraat in Wetteren werd de flank van een wagen helemaal bekrast en ‘KWEK’ in het koetswerk geschreven met een scherp voorwerp. Buren denken dat het gaat om voetbalvandalisme. “Kwek staat voor kwekkers. Zo noemen de fans van Brugge die van AA Gent, zoals wij hen boeren noemen”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat een auto van een AA Gent-fan in de buurt wordt aangepakt door vandalen. Afgelopen weekend werden de ruitenwissers van een wagen met Gantoise-sticker afgebroken. En in de nacht van woensdag op donderdag werd een wagen opnieuw helemaal bekrast door onbekenden. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.