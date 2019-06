Wachtlokaal station Wetteren dicht na herhaaldelijk vandalisme, Loketten vanaf augustus dicht in namiddag Didier Verbaere

11 juni 2019

16u28 14 Wetteren Het wachtlokaal op perron twee richting Gent in het station van Wetteren is sinds vrijdag gesloten voor de reizigers. De NMBS nam de beslissing na herhaaldelijk vandalisme in het gebouwtje. Wanneer het lokaal weer opengesteld wordt, is niet geweten. Vanaf 5 augustus gaan ook de loketten in de namiddag dicht.

Wie de trein naar Gent neemt in Wetteren kon tot vrijdag bij regenweer terecht in het witte gebouwtje op het perron 2. Maar sinds vrijdag is de deur vast. “We namen de beslissing na de zoveelste vaststelling van vandalisme in het gebouw. Na elk herstel was er binnen de kortste keren opnieuw schade in het lokaal. Ondanks een verscherpt toezicht van de lokale politie bleven de problemen aanslepen. Daarom is het wachtlokaal voor onbepaalde tijd gesloten”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. “De reizigers kunnen nog steeds terecht in de halfopen schuilhuisjes op de perrons en in de wachtzaal van het stationsgebouw”, zegt Temmerman.

Nieuwe openingsuren loketten

Vanaf 5 augustus gelden ook nieuwe openingsuren aan de loketten in Wetteren. Deze zullen in de namiddag niet meer open zijn. Tijdens de week zullen ze nog bemand zijn van 6.15 uur tot 13.30 uur en in het weekend van 7.15 tot 14.30 uur. Vandaag is dat nog van 5.45 uur tot 20 uur ’s avonds tijdens de week.

“Steeds meer reizigers kopen hun vervoersbewijs via de digitale verkoopkanalen van NMBS. Tijdens de maand juli zullen stewards de klanten helpen de mogelijkheden van de ticketautomaten nog beter te leren kennen en diegenen die het gebruik ervan niet gewoon zijn, te helpen. We gaan de klanten ook informeren over de alternatieve verkoopkanalen zoals de automaat, de app en de website. De loketten worden in geen geval gesloten. Deze wijzigingen hebben ook geen impact op het treinaanbod in de betrokken stations”.