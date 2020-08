Waarschijnlijk dan toch (kleinere) kermissen in Massemen en Ten-Ede: “We bekijken maandag wat kan maar voor de grote kermis hou ik mijn hart vast” Didier Verbaere

28 augustus 2020

De foorkramers mogen waarschijnlijk dan toch hun attracties opslaan op de kleinere dorpskermissen in Massemen en Wetteren-Ten-Ede. Dat beslist het lokaal bestuur van Wetteren na een onderhoud met de foorreizigers. Zij zakten vrijdagochtend af naar een onderhoud met burgemeester Alain Pardaen. De grote kermis van volgende week wordt uitgesteld naar oktober of november. Maandag beslist de crisiscel van de gemeente definitief.

Aanvankelijk besliste het lokaal bestuur om alle kermissen en evenementen dit jaar te schrappen. Zo’n 30-tal foorkramers kwamen vrijdag protesteren tegen die maatregel in een open college van het bestuur. Na overleg werd nu beslist dat de kleinere kermissen in deelgemeente Massemen tijdens het weekend van 12 en 13 september en in Ten-Ede wel mogen doorgaan. “Als maandag de crisiscel positief advies geeft", zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V).

Hart vasthouden

De grote septemberkermis, die normaal gezien in het weekend van 5 september start, wordt uitgesteld naar oktober of november. Een precieze datum zal afhangen van de geldende coronamaatregelen in de komende maanden. “Overal in Vlaanderen, van Geraardsbergen tot Sint-Lievens-Houtem, worden kermissen afgelast. Maar in Wetteren komen de foorkramers wel betogen. Blijkbaar moeten we een goeie kermis hebben waar veel geld te verdienen valt. Maandag komt de crisiscel samen en dan zullen we bekijken wat kan en mag. Maar eerlijk gezegd hou ik mijn hart vast om dit te organiseren. Op de grote kermis staan 70 attracties en bij goed weer lokt die duizenden bezoekers naar het centrum. Ik weet niet of dat wel een goed idee is”, zegt Pardaen. Maandag wordt ook beslist hoeveel attracties welkom zijn op de kleinere kermissen in september.

De foorkramers zijn deels opgelucht en lieten vrijdagochtend al weten dat ze een kermis perfect veilig kunnen organiseren.