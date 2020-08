Vzw Homaar krijgt tijdelijk onderdak in villa Den Blakken: “Groen zal jongeren deugd doen” Didier Verbaere

14 augustus 2020

16u18 1 Wetteren De Vzw Homaar krijgt tijdelijk onderdak in de villa van het provinciaal domein Den Blakken in Wetteren. Dat heeft de deputatie van de provincie vrijdag beslist. Villa Omaar, een opvangplaats voor psychisch kwetsbare jongeren, is minstens zes maanden onbruikbaar na een zware brand op het Stationsplein.

Door de herstellingswerken moest de organisatie op zoek naar een nieuw onderkomen voor minimaal zes maanden. Deze nieuwe huisvesting is dus gevonden in provinciaal domein Den Blakken waar de villa sinds het faillissement van de vorige uitbater leeg staat. De provincie Oost-Vlaanderen is momenteel gestart met de voorbereiding van een nieuwe concessie voor het restaurant en de villa in het domein. In afwachting dat deze wordt uitgeschreven, zullen een aantal herstellingswerken worden uitgevoerd. Deze werken zullen ten vroegste in het late voorjaar 2021 worden uitgevoerd, waardoor een nieuwe concessie haalbaar blijkt in de tweede helft van 2021.

“Een oplossing dus voor de mensen van vzw Homaar, die zelf ook een aantal maanden nodig zullen hebben om hun eigen huis te renoveren na de zware brand”, aldus gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen.

Verheugd

“Voor ons is het uiteraard een fantastische oplossing dat we op het provinciaal domein terecht kunnen na de brand in ons ‘roze huis’ in Wetteren. Het wordt steeds duidelijker hoe ernstig de coronacrisis kwetsbare jongeren al geraakt heeft. We krijgen in ‘Den Blakken’ veel extra ruimte voor de atelierwerking en ook het rustgevende groen in het domein zal onze jongeren zeker en vast goed doen”, zegt Nathalie Braeckman, klinisch psychologe van vzw Homaar.