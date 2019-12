Vrouw met speed pedelec zwaargewond bij dodehoekongeval aan kruispunt Stropken Frank Eeckhout

12 december 2019

20u51 0 Wetteren Bij de dodehoekongeval aan kruispunt Stropken in Massemen kwam een fietsster met haar speed pedelec onder een vrachtwagen terecht. De 51-jarige vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst.

Na Aalst woensdagmorgen gebeurde nu ook donderdagavond omstreeks 19.15 uur een dodehoekongeval op de Brusselse Steenweg, ter hoogte van kruispunt Stropken, in Massemen. Een vrachtwagen, die uit de richting van Gent kwam, draaide rechts de Westremstraat in. De chauffeur had echter niet gezien dat er zich iemand in de dode hoek van zijn vrachtwagen bevond. De vrouw kwam met haar speed pedelec ten val en kwam met haar voet onder de wielen van de aanhangwagen terecht. De MUG en een ziekenwagen kwamen ter plaatse om de vrouw de eerste zorgen toe te dienen waarna ze buiten levensgevaar werd overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat het niet duidelijk is of de vrouw rechtdoor reed of rechtsaf sloeg, vorderde het parket een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.