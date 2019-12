Vriendenkring gemeentepersoneel Wetteren verkoopt kerstmutsen voor VOC Merelbeke Didier Verbaere

10 december 2019

12u52 0 Wetteren ‘De Collega’s’, de vriendenkring van het gemeentepersoneel van Wetteren, verkoopt van 12 tot 15 december voor de tweede maal kerstmutsen op de kerstmarkt van Wetteren. De winst gaat naar het VOC in Merelbeke.

“Wens je een leuke kerstmuts voor de feestdagen voor jezelf of om cadeau te doen, dan kan je van 12 tot 15 december aan ons gezellig kerstkraampje terecht. Je kan bij ons ook een glaasje cava of een jenever krijgen”, zeggen De Collega’s. De opbrengst gaat naar het VOC Merelbeke. Dat is een opvangcentrum waar sinds 1982 jaarlijks nu ongeveer 5.000 dieren worden verzorgd om ze na herstel weer in de natuur te laten.

“Al jaren ben ik vrijwilliger bij VOC Merelbeke en zie ik welk fantastisch werk Nick en zijn medewerkers verrichten. Gewonde dieren opvangen en weer uitzetten geeft onze biodiversiteit, die onder zware druk staat, een duwtje in de rug”, zegt Wesley Poelman, onthaalmedewerker van de gemeente.