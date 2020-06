Vrienden, klanten en verenigingen organiseren benefiet na verwoestende brand in ’t Zwijntje Didier Verbaere

15u47 0 Wetteren Eén dag nadat een Eén dag nadat een verwoestende brand café ’t Zwijntje in de Wetterse parochie Ten Ede in de as legde, slaan vrienden, klanten en verenigingen de handen in elkaar om een benefiet op poten te zetten. “Uitbaters Hans en Annie verloren niet alleen hun zaak en hun inkomen maar ook heel wat persoonlijke spullen en herinneringen”, zegt klant en initiatiefneemster Winnie Meeus.

Zondagvoormiddag om 11 uur legde een hevige brand na een gasexplosie van een kippenspit het populaire café ’t Zwijntje op Ten Ede Dorp in amper een halfuur volledig in de as. De brandweer bluste nog tot 16 uur na en nadien werden ook de puntgevels van het dak verwijderd om instorting te vermijden.

Maandag pleegden heel wat vrienden van het koppel en ook verenigingen overleg hoe ze kunnen helpen. “We wachten af wat kan en mag maar samen met de voetbalclub van Ten Ede willen we graag een grote benefietmatch en -namiddag organiseren. Ook heel wat klanten en de spaarkas springen mee op de kar om te helpen”, zegt Winnie Meeus. Zij is klant in ’t Zwijntje en coördineert de benefietactie.

“Morgen hopen we groen licht te krijgen van de gemeente en bekijken we een datum”, zegt ze. Het koppel bekomt ondertussen thuis van de emoties. Hans kon na verzorging van enkele brandwonden het ziekenhuis gisteren (zondag, red.) alweer verlaten. Het is nu wachten op de expertises van de verzekeringen voor de heropbouw van het pand kan starten. Wat de toekomst brengt, is nog niet geweten.