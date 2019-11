Vrank & Vrij promoot eerste voorstelling buiten Wetteren Didier Verbaere

09 november 2019

20u29 0 Wetteren Voor het eerst in haar geschiedenis staat Vrank & Vrij met een toneelproductie niet op de planken van haar vertrouwde podium in Wetteren Overbeke. De groep trekt, deels gedwongen, naar de Gentse Scala voor haar voorstelling van De Van Vlaenderenstraat. Daarom trekt de groep ook de straat op om extra promotie te maken.

Vrank&Vrij is reeds zeventig jaar lang kind aan huis in de Sint-Theresia school in Overbeke en speelde er honderden toneelvoorstellingen. “Maar de zaal, de scène en de technische voorzieningen zijn versleten en we kunnen er ook geen degelijke tribune plaatsen om onze publiek een comfortabele plaatst te bieden. Onder die omstandigheden was het voor ons onmogelijk om het theater te brengen dat van ons verwacht wordt”, zegt acteur Tom Schockaert. Er liepen enkele gesprekken tussen de groep en het gemeentebestuur om de ontwijde kerk van Overbeke om te vormen tot kleine theaterzaal voor lokale cultuurverenigingen maar voorlopig komt er geen schot in de zaak. En dus speelt Vrank & Vrij vanaf 6 december in Theater Scala aan de Dendermondsesteenweg in Gent.

Zaterdagmiddag werd promotie gevoerd voor het stuk op de parking van het Frunpark in Wetteren. En voor het publiek worden pendelbussen ingelegd op de zaterdagavond voorstellingen. Op termijn hoopt Vrank & Vrij wel weer in Wetteren te kunnen spelen. “De voorverkoop gaat in elk geval prima. Wetteraars lijken ons te willen volgen en ook in Gent zijn de reacties goed”, zegt voorzitter Geertrui Van Renterghem.

De Van Vlaenderenstraat

In Scala speelt Vrank & Vrij De Van Vlaenderenstraat. De Van Vlaenderenstraat verhaalt over het leven anno nu , maar in een klassieke cité van weleer. Een cité zoals er ooit honderden te vinden waren in Vlaanderen. Een ode aan de weerstand, het losbreken, het najagen van dromen en een ode aan nieuwe kansen. Kurt heeft zichzelf gekroond tot koning van de cité. Hij en zijn maat Geert wonen er al van kindsbeen af. Ze kennen er iedere steen, elk sprietje gras. Ze dulden geen inmenging van anderen, geen vreemde eenden in de bijt, geen verandering. Hun vrouwen echter zijn het leven in de cité kotsbeu, elk om haar eigen reden. Nieuwe bewoners en de megalomane plannen voor de bouw van een shoppingcenter zouden de hartslag van de cité wel eens voor goed kunnen smoren. Met Hein mandos, Els Arnaut, Thomas De Winter, Ellen Hoebeke, Wim Rasschaert, Eleonora Mandos en Daniel Pala. Info op www.vrankenvrij.be.