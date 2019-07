Vrank&Vrij gaat weg uit Wetteren : “Hopelijk slechts tijdelijk”, aldus de toneelvereniging Didier Verbaere

12 juli 2019

17u59 9 Wetteren Toneelvereniging Vrank&Vrij speelt dit seizoen niet meer in haar vertrouwde zaal in de basisschool van Wetteren Overbeke maar verkast naar de Gentse Scala. “Theater maken in de troosteloze turnzaal met een oubollige scène is niet langer mogelijk. En ook hulp van de gemeente om eindelijk eens werk te maken van een degelijke accommodatie voor lokaal talent blijft uit. Hopelijk is onze verhuis slechts tijdelijk en komt de langverwachte zaal er alsnog”, zegt Vrank&Vrij acteur en bestuurslid Tom Schockaert.

Vrank&Vrij is reeds zeventig jaar lang kind aan huis in de Sint-Theresia school in Overbeke en speelde er honderden toneelvoorstellingen. “Maar we nemen met spijt in het hart maar ook dankbaar afscheid van ons zaaltje en onze vertrouwde maar muffe kelder. De verstandhouding met de school en de vzw zijn nog steeds uitstekend maar de zaak, de scène en de technische voorzieningen zijn op. We kunnen ook geen degelijke tribune plaatsen om onze publiek een comfortabele plaatst te bieden. Kortom, onder deze omstandigheden is het voor ons onmogelijk om het theater te brengen dat van ons verwacht wordt”, schetst Tom de huidige omstandigheden.

Weg uit Wetteren

Momenteel voert de toneelvereniging een stickercampagne in Wetteren met de slogan : Weg uit Wetteren. Een knipoog naar de slogan van de dienst toerisme : Weg van Wetteren. De volgende producties speelt de groep in de Gentse zaal Scala. Vanuit Wetteren voorzien ze pendelbussen.

“Een drastische en hopelijk slechts tijdelijke oplossing. We zijn als lokale culturele vereniging verankerd in de gemeente en willen er, net als zoveel verenigingen, onze eigen stek. Maar door de drukke programmatie in het Cultureel Centrum Nova maken wij en ook andere podiumkunsten nauwelijks kans om er te spelen. Laat staan dat we er meerdere producties kunnen opvoeren. We zouden er amper acht dagen en dus één weekend kunnen spelen. Dat is financieel onhaalbaar”, aldus Tom.

Eigen zaal

“We voerden al meerdere gesprekken met de vorige en huidige schepen van cultuur (Robbe De Wilde – Groen&Co) en het departementshoofd vrije tijd (Pieter Bracke) om samen te werken aan een gezellig en sfeervol amateur-cultuur-centrum. We hebben de rekening gemaakt en dit zou perfect in te passen zijn in de voormalige parochiekerk van Overbeke. Mits een vrij kleine financiële inspanning is deze meteen om te bouwen in een theaterzaal waar de amateurverenigingen die met podiumkunsten bezig zijn hun eigen programmatie kunnen uitbouwen. De zaal zou ook dienst kunnen doen als repetitiezaal voor de vele talentvolle muziekgroepen in de gemeente”, zegt Tom. “We blijven deze gesprekken voeren en hopen dat er op korte of middellange termijn iets positiefs uit de bus komt en wij, en andere verengingen, opnieuw in Wetteren kunnen spelen in onze eigen ‘Kultuurkathedraal’”, besluit Tom.