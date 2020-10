Voorzitter Wetters Carnaval Comité Mario De Paepe (53) plots overleden na korte ziekte

Didier Verbaere

11 oktober 2020

22u27 0 Wetteren Het Gemeentelijk Carnaval Comité van Wetteren meldt het plotse overlijden van haar voorzitter Mario De Paepe. De uitbater van Café De Kroon op de Markt was amper 53 jaar en werd twee weken geleden plots opgenomen met gezondheidsklachten.

Twee dagen nadat het comité alle plannen voor Carnaval in 2021 had geschrapt, is er nu het plotse afscheid van voorzitter Mario De Paepe. Samen met zijn partner Anita baatte hij het populaire volkscafé De Kroon uit op de Markt van Wetteren. Na enkele slabakkende jaren zette hij zijn schouders onder het Carnaval in Wetteren. Een vereniging had zelfs onderdak in zijn kroeg. Na een korte ziekte van amper twee weken verloor Mario de strijd. “Je zal een groot gemis zijn voor alle carnavalisten van Wetteren en omgeving. Steeds vriendelijk en je maakte van Wetteren een mooiere plaats”, reageert Tijl De Bock van de dienst Evenementen.