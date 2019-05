Voorverkoop start voor nieuw seizoen cc Nova Didier Verbaere

31 mei 2019

15u10 3 Wetteren De gloednieuwe seizoensbrochure van cc Nova in Wetteren rolde van de persen. Hierin presenteert het Wetterse cultuurcentrum uitgebreid wat er vanaf september te beleven valt : een ruime mix van genres, van bekende namen en opkomend talent, van voorstellingen voor jong en oud.

Het Cultureel Centrum start op donderdag 6 juni met haar voorverkoop voor het volgende seizoen. Muziekliefhebbers kunnen genieten van het nieuwe album dat Novastart solo en akoestisch brent. Ook Kommil Foo brengt het mooiste uit dertig jaar spelen en Guido Belcanto blikt terug op zijn leven vol muziek. En Stef Bos komt in Wetteren zijn nieuwste album voorstellen. Bruno Vanden Broecke zorgt voor feestelijk muziektheater. Chris Lomme kijkt terug op haar 60-jarige carrière. Maaike Cafmeyer gaat de tragikomische toer op en Robrecht Vanden Thoren brengt zijn eerste solo-comedyshow.

Daarnaast is er ook heel wat aandacht voor professioneel talent van eigen bodem. De jonge theatermaker Freek De Craecker speelt in oktober de première van de jeugdvoorstelling ‘Bla Bla Blues’. Stijn Engels stelt in april zijn in avant-première zijn nieuwste jazzalbum voor. Ook Mortier – de nieuwe en door muziekrecensenten zeer goed onthaalde band van Thomas Mortier – krijgt een plekje op het podium. Met ‘Circle of Life’ sluit Lieve Blancquaert haar reeks over de belangrijkste mijlpalen uit een mensenleven definitief af. De allerlaatste voorstelling speelt ze in cc Nova.

De ticketverkoop voor het nieuwe seizoen start op donderdag 6 juni om 19 uur voor wie tickets en een vriendenpas wil aankopen en voor -26-jarigen. Zonder vriendenpas kan je reserveren vanaf 13 juni. Alle info op www.ccnovawetteren.be en op 09/36.20.20.