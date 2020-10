Voorstelling Erfgoedsprokkel in Van Hauwermeirsmolen uitgesteld tot december

Didier Verbaere

13 oktober 2020

12u46 1 Massemen De voorziene voorstelling zondag van de Erfgoedsprokkel over de Van Hauwermeirsmolen in Massemen. De nieuwe Provinciale erfgoedbrochure zou op de Oost-Vlaamse molendag van 18 oktober worden voorgesteld maar dat feestje gaat niet door.

“Het is een mooie brochure geworden maar tot onze spijt wordt de voorstelling van de Erfgoedsprokkel en de receptie, na overleg, door de provincie wordt uitgesteld. Omwille van de verstrengde coronamaatregelen kunnen we immers de veiligheid van elke bezoeker aan de receptie niet waarmaken. Als alles meezit, heeft dit wel plaats op 12 december om 10.30 uur”, laten Agnes Bellemans en Roel Dogimont van de Van Hauwermeirsmolen in Massemen weten.