Voormalig café-uitbater en voetballiefhebber Renaat Van Renterghem (81) overleden Redactie

03 juni 2019

13u00 0 Wetteren In Wetteren overleed afgelopen zaterdag Renaat Van Renterghem bij hem thuis, omringd door zijn familie, op 81 jarige leeftijd. Renaat en zijn echtgenote Magda baatte jarenlang de horecazaken Het Vlaams Huis en De Rembrandt uit. En hij was één van de bezielers achter het Wetters liefhebbersverbond voetbal.

Renaat groeide op in Wichelen, maar verhuisde na zijn huwelijk met Magda Van der Sypt naar Wetteren begin jaren zestig. Vanaf 1965 baatte hij samen met zijn echtgenote Het Vlaams Huis uit, op de Markt te Wetteren. In die periode begon Renaat aan zijn carrière als onafhankelijk verzekeringsmakelaar. In 1972 trokken ze naar de Rembrandt op den Dries. Die zaak hielden ze open tot in 1993.

Als voetballiefhebber was hij ook de stuwende kracht achter Wetteren 70. Hij leidde hen naar het kampioenschap in het Oostvlaams Liefhebbersverbond. Ook op de terreinen van Racing Wetteren was hij vaak te vinden : als sponsor, supporter, maar ook als vaste begeleider van zoon Stefaan en kleinzoon Jan Mandos. Renaat en Magda hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Op zaterdag 8 juni wordt afscheid genomen om 11.15 uur in de Sint Gertudiskerk te Wetteren.