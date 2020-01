Voorjaarsstorm 2019 erkend als ramp Didier Verbaere

20 januari 2020

15u33 4 Wetteren De voorjaarsstorm met hevige rukwinden die heel wat schade veroorzaakte in de regio tussen 9 en 15 maart 2019, wordt erkend als algemene ramp. Wetteren, Laarne en Merelbeke zijn opgenomen in de lijst van gemeenten waarvoor de erkenning geldt.

Mensen die schade leden, kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming richten tot het Vlaams Rampenfonds via https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van de verplichte dekking in de woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s).