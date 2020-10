Vooral private maatschappijen in opdracht van De Lijn tijdens vakbondsactie Didier Verbaere

09 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Wetteren Aan het station van Wetteren vertrokken er deze ochtend tussen 8 en 9 uur amper bussen door de vakbondsactie bij De Lijn. De bussen die wel reden, waren hoofdzakelijk private onderaannemers.

“Het is hier heel rustig”, zegt chauffeur Marnik Meganck. Hij rijdt in opdracht van maatschappij Sylvia Tours in opdracht van De Lijn. “Vandaag zagen we hier hoofdzakelijk private maatschappijen vertrekken”, bevestigt hij. In Oost-Vlaanderen zou slechts één op de drie bussen uitrijden door de vakbondsactie.