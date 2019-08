Volgt er een stoelendans in Sociaal Comité Wetteren na ontslag Stefaan De Greve (Vlaams Belang) in gemeenteraad? Didier Verbaere

22 augustus 2019

12u44 0

Stefaan De Greve wil of kan niet langer zetelen in de gemeenteraad van Wetteren voor Vlaams Belang. Zijn ontslag wordt volgende week donderdag aan de gemeenteraad voorgelegd. Hilde Aneenssens volgt hem op in de gemeenteraad.

Hilde Anneenssen zetelt momenteel nog in het bijzonder comité voor de sociale dienst (het vroegere OCMW). Daar heeft ze momenteel nog geen ontslag genomen en voorlopig werd er door Vlaams Belang Wetteren ook nog niemand naar voor geschoven. De partij zwijgt in alle talen.

Eerste opvolger bij Vlaams Belang is Rebecca De Jonge. Maar geruchten doen de ronde dat Winnie Meeus, voormalig NV-A en later onafhankelijk raadslid in de vorige legislatuur, de overstap naar de partij zou maken. “Maar dat lijkt me sterk omdat Winnie Meeus momenteel nog als opvolger voor het bijzonder comité is aangeduid voor Open Vld. Momenteel hebben we nog geen melding of ontslag voor Hilde Anneenssens in dat comité gekregen. Dus zal zij na de eedaflegging in de gemeenteraad beide mandaten combineren”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V).

Raadslid Ira Lina Piscador (N-VA) combineert beide mandaten niet meer. Zij gaf haar ontslag in het bijzonder comité en werd er in stilte opgevolgd door Norma Van Der Stuyft. Ze heeft ondertussen de eed afgelegd. Wie de gemeenteraad wil bijwonen is welkom op Rode Heuvel op donderdag 29 augustus om 19.30 uur.