Vluchtelingenwerkgroep Wetteren heet iedereen welkom met klavertjesmondmasker Didier Verbaere

20 juni 2020

10u41 0 Wetteren Een klavertje is het nieuwe symbool van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ook de Vluchtelingenwerkgroep Wetteren draagt het op haar mondmaskers naar aanleiding van de Internationale Vluchtelingendag.

De werkgroep in Wetteren zet zich al jaren in om jongeren op de vlucht op weg te helpen in gemeente. Om hen daarvoor te bedanken, kregen de vrijwilligers in Wetteren een mondmasker met het gloednieuwe symbool. Op die manier kunnen ze veilig kunnen doen waar ze zo goed in zijn: vluchtelingen helpen met hun vragen en hen laten voelen dat ze welkom zijn.

“Het klavertje is het symbool van de campagne De Gelukbrengers. Zo tonen we dat we een warme start willen bieden aan de jonge vluchtelingen in elke gemeenschap of buurt. Het centrale idee: een eenvoudige hallo, in het dagelijkse contact in de buurt, biedt een warme start en brengt geluk”, zegt voorzitter Joan De Winter van Vluchtelingenwerkgroep Wetteren.

De aftrap van de campagne werd gegeven aan het sportterreintje op De Warande. “Het is een centrale plek in het verwelkomen van jonge mensen op de vlucht in hun gemeente.”