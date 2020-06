Vluchtelingenwerkgroep slaakt noodkreet in Coronatijden en heeft zelf hulp nodig om te overleven Didier Verbaere

10 juni 2020

09u02 0 Wetteren De Vluchtelingenwerkgroep Wetteren helpt vluchtelingen maar slaakt nu zelf een noodkreet om hulp. “Door de coronacrisis is ons noodfonds om gezinnen zonder papieren te helpen, zo goed als leeg en zien we ook al onze inkomsten wegvallen”, zegt voorzitter Joan De Winter.

Op 20 juni is het de Internationale Wereldvluchtelingendag. Normaal gezien wordt dan in Wetteren een beklijvende film vertoont rond het thema. En ook het jaarlijkse eetfestijn zal door de beperkende maatregelen niet kunnen doorgaan en vallen alle inkomsten weg. “Daardoor verminderen de inkomsten voor het noodfonds drastisch. Het meest getroffen door deze crisis zijn de gezinnen zonder wettig verblijf en zonder papieren die hun middelen om te overleven via klusjes of beperkt werk nu ook zagen verdwijnen. We trachtten hen zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode maar het noodfonds hiervoor is zo goed als volledig gespendeerd”, zegt De Winter.

“Daarom durven we en moeten we een oproep doen om dringende financiële steun. We willen meteen ook onze samenleving sensibiliseren voor de mensonwaardige situatie waarin zoveel vluchtelingen wereldwijd en ook in onze gemeente moeten trachten te ‘overleven’”, besluit De Winter. Helpen kan door overschrijving op het rekeningnummer BE76 9799 7870 0295 van Vluchtelingenwerkgroep Wetteren. Wie een fiscaal attest wil, kan de storting doen op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon met de vermelding “voorkeur project nr 5039 Vluchtelingenwerkgroep Wetteren”.